В Вологде открылась философская выставка друзей-художников
Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» представляет выставку живописи, графики местных художников М. Копьева и В. Кордюкова «Моцарт и Сальери: размышления, измышления».
Экспозицию посвятили 265-летию В. А. Моцарта, а идея экспозиции - размышления о том, как гений поэта может повлиять на умы поколений, поменять представления об истории, роли «презумпции невиновности».
На выставке играет живая музыка, а на открытии выступал струнный квартет, исполнивший вокальных произведений Моцарта.
Копьева и Кордюкова связывала дружба. Автор историко-аллегорически произведений, иллюстратор М. Копьев учился в Уфимском институте искусств, потом стажировался в ленинградской Академии художеств, а в 1986 г. переехал в Вологду, где сотрудничал с театрами, преподавал в ВоГТУ и вел передачу на телевидении.
Его труд отмечен званием Заслуженный художник РФ, орденом Дружбы, Золотой медалью Союза художников, Госпремией Вологодской области по изо. Его выставки регулярно проводятся в музеях Вологодской области, а работы хранятся в музеях России, коллекциях в Англии, Франции, ЮАР, Германии, США, Люксембурге, Израиле.
Рекомендуем по теме:
А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров
Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Карелии в 2022 г.
Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом
Развлекательным учреждениям и заведениям общепита НАО разрешили работать до полуночи
Инициативу НАО по строительству нового корпуса Ненецкой окружной больницы рассмотрят в Минэке
Коми продает здание столовой в Серегово и ангар в Ухте
Новые автобусы МАЗ выйдут на маршруты в Мурманске