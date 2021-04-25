В Вологде открылась философская выставка друзей-художников

Музей «Литература. Искусство. Век ХХ» представляет выставку живописи, графики местных художников М. Копьева и В. Кордюкова «Моцарт и Сальери: размышления, измышления».



Экспозицию посвятили 265-летию В. А. Моцарта, а идея экспозиции - размышления о том, как гений поэта может повлиять на умы поколений, поменять представления об истории, роли «презумпции невиновности».



На выставке играет живая музыка, а на открытии выступал струнный квартет, исполнивший вокальных произведений Моцарта.



Копьева и Кордюкова связывала дружба. Автор историко-аллегорически произведений, иллюстратор М. Копьев учился в Уфимском институте искусств, потом стажировался в ленинградской Академии художеств, а в 1986 г. переехал в Вологду, где сотрудничал с театрами, преподавал в ВоГТУ и вел передачу на телевидении.



Его труд отмечен званием Заслуженный художник РФ, орденом Дружбы, Золотой медалью Союза художников, Госпремией Вологодской области по изо. Его выставки регулярно проводятся в музеях Вологодской области, а работы хранятся в музеях России, коллекциях в Англии, Франции, ЮАР, Германии, США, Люксембурге, Израиле.