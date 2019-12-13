Театр кукол Карелии получил «Золотую маску»

Высшую театральную премию получил спектакль «О рыбаке и рыбке».



В московском «Зарядье» прошла церемония вручения театральной премии «Золотая Маска». Карельских театралов представил Театр кукол со спектаклем «О рыбаке и рыбке», который стал «Лучшим кукольным спектаклем. Его премьера состоялась в ноябре 2019 г.



Работу над постановкой начали летом 2019 г. с театральной лаборатории, а дальше спектакль создавался в живом поиске света, смыслов, шума, фактур, дыхания моря, оценка и взаимоотношений.



Жанр спектакля – притча о жизни взрослых и детей. Хрестоматийная сказка стала постановкой с глубоким философским смыслом, а емкий пушкинский текст раскрылся как история о покаянии, страстях, пути человека к Богу, пути человека к человеку через Бога, потому что человек - мера всех вещей.



Ранее карельский спектакль получил награды международного фестиваля «Петрушка Великий», стал лауреатом премии правительства России в 2020 г. По итогам «Онежской маски» спектакль стал лучшим в 2021 г., а исполнительница роли Старухи М. Збуржинская стала обладательницей премии за «Лучшую женскую роль». О. Романов получил гран-при за роль Старика.