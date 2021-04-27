Модный маникюр в этом году: идеи

>> Культура >> 27.04.2021

Мечтаете поражать, восхищать и удивлять? Без шикарного маникюра не обойтись. Ведь это именно то, что помогает создать законченный образ. Что в этом году будет носить гордое название «модный маникюр»? Какие рисунки, цвета и техники удостоятся этой чести? Давайте рассмотрим подробно вместе.

Как точно не промахнуться.

В первую очередь обратите внимание на сезонный маникюр. Он состоит в подборе расцветок и рисунков для нейл-арта в соответствии с временем года. К весне это светлые цвета и обилие цветочных рисунков. К зиме новинки на ногтях – это новогодние рисунки, нежные снежинки, елочные игрушки и ажурные узоры. Летом – на первый план выходит морская тематика и яркие сочные расцветки. К осени это вся гамма осенних листьев. А также рисунки паутинок, листиков, грибочков.

А если все одним цветом?

Если Вы любите однотонный маникюр, то попробуйте яркие неоновые расцветки. Зимой и осенью – они будут бодрить и радовать, весной и летом – напоминать о бурной жизни вокруг. Сейчас появилась эксцентричная тенденция – «разные руки» - на левой руке ногти окрашивают в один цвет, на правой – в другой цвет.

Какие цвета в ходу? Желтый, баклажанный, кофейный, синий, ярко-голубой, классический белый, черный, нежно-розовый и, конечно, бессмертный красный. Если Ваш фаворит именно красный – по-возможности отдайте предпочтение именно темным его оттенкам (винный, цвет спелой вишни и тому подобное).

Если Вы на отдыхе или Ваша работа позволяет такие излишества, самое время испробовать объемный маникюр. Выбирайте цветы, буквы, бабочки или прислушайтесь к совету мастера.

Короткие ногти – не приговор.

 Иногда строгий дресс-код требует ногти обрезать. Что, конечно, не причина расстраиваться и ограничивать себя в маленьких женских радостях. Существует много идей маникюра  на короткие ногти. Это и простой однотонный маникюр, и французский маникюр, маникюр с наклейками и рисунками, маникюр со стразами. Мастер поможет подобрать подходящие материалы и дизайн под Ваш образ жизни и форму ногтевой пластины. Вы можете, даже, визуально удлинить ногти, правильно используя игру цветов и линий. Тем более, что абстрактные геометрические рисунки - новая модная тенденция.

 Еще в 2021 в почете анималистические принты, жизнеутверждающие надписи на ногтях и цвета, близкие к телесному (нежно-розовый, персиковый, кремовый). А также – покрытые бесцветным либо витаминизированным лаком (тренд «голые ногти»)

Составляющие хорошего маникюра.

Чтобы сделать современный маникюр, достаточно просто записаться в хороший салон красоты к нейл-мастеру. Например, в любой салон сети «Fast Line Studio». Как отличить хороший салон среди множества однодневок? Забота о клиенте. Вот что там будет на первом месте. Забота о гигиене и безопасности, создание уютной атмосферы, экономия времени клиента, удобная запись, приемлемая стоимость при хорошем качестве работы. В наше время хороший маникюр, это не просто маникюр, а минимум полчаса отдыха в приятной и комфортной обстановке.





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