Передвижная выставка картин мультипликатора А. Петрова прибыла в Вологду

Выставка "Александр Петров. Живопись. Графика. Анимация" открыта в вологодском Доме Корбакова. Передвижной выставочный проект работает 3 года. В Вологде выставка картин будет до 27 июня.



Экспозиция уникальна, потому что настолько крупная ретроспектива всего творчества художника демонстрируется впервые. Аниматор присутствовал на открытии.



А. Петров – график, художник, режиссер, художник мультфильмов, который за это направление получил "Оскара". Его дипломный проект на Высших режиссерских курсах - фильм "Коровы" (1989 г.).



В передвижной экспозиции представлены работы, созданные на тему коров 30 лет спустя. Все кадры, изначально входившие в ленту, не сохранились. А "Оскар" А. Петров получил уже в 2000 г. за мультфильм "Старик и море". Эскизы из этого мультика стали экспонатами проекта.



В экспозиции 130 произведений, и многие экспонируются впервые. Дом Корбакова приютил на время "ожившие картины", появившиеся в ходе путешествий по стране и миру, в том числе в Африку, наработки к фильму "Князь", книжные иллюстрации.