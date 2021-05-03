Юлия Самойлова из Ухты представила новую песню

Ухтинская певица Ю. Самойлова, которая участвовала в конкурсе «Евровидение-2018», презентовала новую песню «Белая лилия». Эту песню Юля писала в течение года. Ее можно отнести к жанрам trip-hop, электрик, mid tempo, но певица характеризуют ее как «песню о силе духа». Она пронизана чувством любви, тоски позабытому ощущению себя. Это похоже на состояние, с которым мама качает колыбель, оберегая ребенка и направляя к свету. Ребенок, став взрослым, смутно помнит это ощущение.



Первыми слушателями песни стали родные Самойловой, которая стремилась достичь эффекта, когда русские строчки плавно перетекают в украинские, благодаря переводчика получилось трогательно и красиво.



Изначально песня была на русском языке, а коллеги с Украины отмечали в ней особый мелодизм, перекликающиеся с народными украинскими мотивами, поэтому начала созревать идея создания русско-украинской лирики. Вышло так, как задумывалось.



Напомним, что Юля давно не радовала своих поклонников новинками, поэтому новую работу ждали с нетерпением.

