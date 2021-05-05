Ансамбль Северного флота и Мурманская «Кировка» проведут концерты на майских праздниках

Мурманская область >> Культура >> 05.05.2021

Выступления коллектива посвящены 76-ой годовщины Победы в ВОв и пройдут по всей Мурманской области.

Жителей Мурманской области в ближайшие дни ждут концерты. Ансамбль песни и пляски Северного флота проведет гастроли по региону. Коллектив будет выступать под руководством заслуженного деятеля искусств России Д. Акманова.

Несколько концертов уже состоялось. 2 мая гастроли стартовали, а закончатся праздничной программой «Самый главный день!» 9 мая в Мурманской филармонии. Ансамбль даст концерты в Ковдоре, Полярных Зорях, Мончегорске, Ревду, Коле, Снежногорске.

Праздничные концерты также пройдут во Дворце культуры и народного творчества им. С. Кирова. 7 мая состоится концерт творческих коллективов «Кировки», Мурманской области, которые представят новые номера.

8 мая на сцену выйдет ансамбль танца «Радость» и представит программу «Чтобы помнили!» с танцевальными номерами обширного репертуара ансамбля, премьеры, хореографические композиции, посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне.





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