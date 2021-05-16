В Мурманске стартовал фестиваль авторской песни

«Возьми гитару» - фестиваль авторской песни, который прошел вчера в Мурманске при содействии регионального Министерства культа. Это был 26-й по счету фестиваль, на котором собрались музыканты со всех уголков России. Это сотни поэтов, гитаристов, композиторов, вокалистов, бардов из Москвы, Петербурга и Мурманской области. Были представители других городов, которые знакомили со своим творчеством, презентовали новые песни.



Концерт открытия прошел во Дворце культуры им. Кирова. На фестивальных локациях организаторы подготовили мастер-классы для начинающих исполнителей и авторов, творческие мастерские, прослушивания, концерты на разные темы. Также участники общались между собой, рассказали о проблемах, с которыми приходиться сталкиваться, делились методами продвижения своего творчества в массы. Новичкам рассказывали, как себя показывать, как писать песни, на что обращать внимание.



На гала-концерте закрытия также в ДК им. Кирова звучали лучшие номера. Были представлены и классические бардовские хиты.