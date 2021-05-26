Грантовая поддержка в сфере культуры увеличится в четыре раза в Вологодской области

Парламентарии региона поддержали идею главы области О. Кувшинникова о повышении фонда грантов на проекты культурной направленности. Рассказал об этом председатель ЗСО А. Луценко после заседания отделения партии «Единая Россия».



Законопроект предусматривает увеличение средств на оказание грантовой поддержки до 10 млн руб. (ранее было 2,5 млн руб.), рост количества получателей. Гранты могут получить коммерческие организации, которые занимаются художественными народными промыслами.



После того, как законодательная инициатива будет принята, претендовать на господдержку в сентябре смогут 28 проектов, а сумма одного гранта может быть от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.



А. Луценко согласен с Губернатором, что поддержку культурных инициатив нужно увеличить. Это поспособствует развитию всей отрасли, сохранению традиций культуры для следующих поколений.



Вологжане могут получить матпомощь на развитие ремесел: ручного ткачества, росписи, кружевоплетения, изготовления гончарных изделий, керамики, чернения по серебру и резьбы по дереву и бересте.

