Ко Дню России в Сыктывкаре пройдут военно-патриотические концерты

Республика Коми >> Культура >> 05.06.2021

7–9 июня состоятся мероприятия просветительского проекта «Помним. Гордимся. Сохраним», организованные Финно-угорским культурным центром России при поддержке Минкультуры Коми в рамках гранта Главы Коми в культурно-досуговой деятельности.

Главный участник музыкальной программы – поэт-композитор, член Совета культуры при Федеральной службе войск нацгвардии РФ И. Русских. Он приедет в Сыктывкар ради концертов и творческих встреч с молодежью, сотрудниками силовых ведомств, военнослужащими.

8 июня в театре драмы пройдет концерт с участием И. Русских, вокальным ансамблем «Пламя 21», военного оркестра войсковой части Сыктывкара, артистов Театра мод, ансамбля песни и танца «Сигудэк», К. Мишариной, группы «Балалайка».

9 июня пройдет встреча И. Русских с художественными руководителями ансамблей, хоров, специалистами культурно-досуговых организаций Коми, на которой обсудят вопросы развития вокального и хорового жанра, патриотического воспитания через популяризацию военно-патриотической песни.
Также 9 июня музыкальная программа будет показана в Сыктывдинском ДК для учащихся школ Выльгорта.





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