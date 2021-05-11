Фильм, снятый в Мурманской области, покажут на Каннском фестивале

Мурманская область >> Культура >> 11.06.2021

В основном конкурсе Каннского кинофестиваля оказался фильм «Купе номер шесть», снятый прошлой весной в Оленегорске, Териберке и Мурманске. Над созданием фильма работала международная группа из представителей России, Эстонии, Германия и Финляндии.

Главную роль сыграл Ю. Борисов, который запомнился по фильму"Бык". Оператор-постановщик - Яни-Петтери Пасси, который уже работал на территории России в сериале «Чернобыль».

Действие мелодрамы разворачивается в 90-х. Студентка из Финляндии путешествует, едет в поезде из Москвы в Мурманск ради древних наскальных рисунков. С ней в купе едет шахтёр Вадим - очень мрачный необщительный человек. Но долгая дорога по заснеженным полям сближает их. Оказывается, что у попутчиков есть еще что-то общее - оба ощущают себя чужими в мире.

Кинофильм снят по роману финского прозаика Р. Ликсом. В прокат России "Купе номер шесть" выпустит Sony Pictures.
Напомним, что Каннский кинофестиваль на Лазурном берегу стартует 6 июля в обычном формате. Итоги подведут 17 июля.





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