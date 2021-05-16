Итоги Фестиваля деревянных скульптур подвели в Череповце

Вологодская область >> Культура >> 13.06.2021

В Череповце подвели итог фестиваля, в котором первое место досталась команде «Вдохновение» Д. Аранского из Беларуси со скульптурой «И я здесь был, и мед я пил».

На втором месте оказалась команда «Быть Добру!» (И. Балаев, В. Алманов) из Сергиева Посада со скульптурой «Князь недолго собирался, На царевне обвенчался».

Третье место у местной команда «Короеды» (А. Кашоид, Н. Лапин) со скульптурой из дерева «Царевна Лебедь». Также третье место с этой командой разделил «Мастер Икс» (Ю. Писарев, И. Ястребов) тоже из Череповца со скульптурой «Мудрый старик Финн».

Победителями в спецноминациях стали:

- «За неповторимый стиль» «Косопузые Косоруки» (Е. Широчкин из Рязани и М. Капралов из Тулы со скульптурой «Кот ученый»;
- «За уровень мастерства» — «От Петровича» со скульптурой «Быть добру»;
- «За максимальное соответствие теме» — «Петарда» (В. Попов из Тарногского Городка и И. Махряков из Кунгур) с «Что тебе надобно, старче?»;
- «За композиционное решение» — «Мыслеформа» со скульптурой «Колдун несет богатыря»;
- «За оригинальность» — «Бобры» со скульптурой «Преданья старины глубокой».

Приз зрительских симпатий еще не присудили. Победителя в номинации выберут путем голосования зрителей.





Рекомендуем по теме:

Фестиваль-конкурс ледяных скульптур стартовал в Череповце

Сыктывкарский арт-объект "Слон" скоро украсит Санкт-Петербург

Мурманчанка стала лучшим массажистом мира

В Сыктывкаре подвели итоги конкурса концепции парка им. Кирова

В Воркуте прошло третье экстрим-шоу на тарантасах

Официальная делегация из Ла-Рошели побывала в Петрозаводске


В Мурманске открылся форум региональных производителей «Местные»

Правительство Вологодской области выделит аграриям дополнительную финансовую помощь

Приятное и удобное пребывание на сайте букмекера 1xbet

На ликвидацию нефтеразлива в Коми привлекли около 100 человек

Резиденты ТОР «Столица Арктики» за год инвестировали 55 млрд рублей

Житель Череповца обвинил правительство в расстреле школьников

Оригинальные игры live на платформе Pin up
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета