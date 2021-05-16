Итоги Фестиваля деревянных скульптур подвели в Череповце

В Череповце подвели итог фестиваля, в котором первое место досталась команде «Вдохновение» Д. Аранского из Беларуси со скульптурой «И я здесь был, и мед я пил».



На втором месте оказалась команда «Быть Добру!» (И. Балаев, В. Алманов) из Сергиева Посада со скульптурой «Князь недолго собирался, На царевне обвенчался».



Третье место у местной команда «Короеды» (А. Кашоид, Н. Лапин) со скульптурой из дерева «Царевна Лебедь». Также третье место с этой командой разделил «Мастер Икс» (Ю. Писарев, И. Ястребов) тоже из Череповца со скульптурой «Мудрый старик Финн».



Победителями в спецноминациях стали:



- «За неповторимый стиль» «Косопузые Косоруки» (Е. Широчкин из Рязани и М. Капралов из Тулы со скульптурой «Кот ученый»;

- «За уровень мастерства» — «От Петровича» со скульптурой «Быть добру»;

- «За максимальное соответствие теме» — «Петарда» (В. Попов из Тарногского Городка и И. Махряков из Кунгур) с «Что тебе надобно, старче?»;

- «За композиционное решение» — «Мыслеформа» со скульптурой «Колдун несет богатыря»;

- «За оригинальность» — «Бобры» со скульптурой «Преданья старины глубокой».



Приз зрительских симпатий еще не присудили. Победителя в номинации выберут путем голосования зрителей.

