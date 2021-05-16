В столице Поморья проходит фестиваль национальных культур «Гармоничная Россия»

На фестиваль приехали представители Архангельской области, Коми, Северной Осетии, Карелии, Башкортостана, Марий Эл и Удмуртии.

Открытие фестиваля нацкультур «Гармоничная Россия» проходило в театре драмы им. М. Ломоносова.



Концерт начал представители Архангельской области – гармонисты С. Громов, А. Синюшкин, С. Петров, В. Серебренников и А. Дерябин. Также выступили «Мирас» из Башкортостана, вокальный ансамбль «Исерга», ансамбль гармонистов «Мичагудок», фольклорный ансамбль «Мурсескем».



В Поморье участники дали еще 2 концерта в Доме народного творчества Архангельска и в ДК «Быт» Новодвинска. Также музыканты присоединились к флешмобу, который прошел на пр. Чумбарова-Лучинского в Архангельске.



На фестиваль пригласили выдающиеся коллективы, представляющие народное творчество разных регионов России. Это был первый по счету фестиваль, который планируют сделать традиционным. Его целью является укрепление дружеских отношений между народными коллективами разных регионов, развитие фольклорного направления.