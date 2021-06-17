3 музея Мурманской области признаны лучшими по результатам независимой оценки качества оказания услуг за 2020 г.

Мурманская область >> Культура >> 17.06.2021

Независимая оценка проводилась на основании опросов жителей региона, которые посещали муниципальные и областные библиотеки, Дворцы культуры и ДК театры, музеи, другие учреждения культуры.

В прошлом году в анонимных опросах участвовали 10784 человек. Им предложили онлайн и в очном режиме оценить удобство графика работы, поиска данных на электронных ресурсах, комфорт бытовых условий, уровень доступности услуг для инвалидов, доброжелательность работников.

Согласно федеральному законодательству, независимая оценка качества учреждений культуры проводится раз в 3 года. В 2018-2020 гг. оценку получили 89 организаций Мурманской области, 18 – в 2020 г.

Победителями признаны: художественный музей, историко-краеведческий музей Полярного, Мончегорский музей цветного камня.

Независимая оценка является ресурсом, основанным на мнениях жителей региона. Он помогает министерству, муниципалитетам эффективно выстраивать работу организаций культуры, повышать в них комфортность. Чем более люди активны в опросах, тем лучше будут учреждения культуры.

В 2021 г. независимая оценка пройдет в отношении муниципальных и региональных Дворцов, ДК, Центров культуры.





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