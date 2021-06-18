В НАО проходит региональный молодежный творческий форум «Тельвиска AРТ»

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 18.06.2021

В с. Тельвиска проходит молодежный форум «Тельвиска AРТ», организованный «Тельвисочным социально-культурным центром «Престиж». Мероприятие продлится до 20 июля. Темой форума стала народная культура.

Участниками стали 20 человек 16-25 лет. Это представители творческой молодежи Тельвиски, Нарьян-Мара, Нельмина Носа и Хорей-Вера. Проводятся занятия по командообразованию, традиционным играм, актерскому мастерству, основам народного пения, игре на гуслях, балалайке, воинской традиции, хореографии. На форум приглашают специалистов из других регионов в качестве ведущих мастер-классов по разным направлениям.

«Тельвиска AРТ» организуют для развития потенциала, инициативы молодых людей, занимающихся сценическими видами искусства, изучением основ культуры. Главные задачи форума - обучение направлениям социально-культурной работы, поиск форм, методов работы, возрождение народных традиций и ценностей, вовлечение в развитие региона, организация полезного досуга, основанного на получении навыков организации мероприятий народной культуры.





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