В Мурманске проходят съемки фильма со звездой сериала «Кухня»

В Мурманске стартовали съемки драмы «Шинед О’Коннор» с Е. Подкаминской и Ф. Лавровым. Продлятся они до 23 июня. Подкаминскую зрители знают по сериалу «Кухня», Лаврова - по телесериалу «Проект «Анна Николаевна».



В Мурманске съемки проходят на улицах, рыбной фабрике, в порту и частном доме. Фильм рассказывает о девушке, покинувшей детский дом 2 года назад, но оказавшейся не готовой к взрослой жизни. Она не знает как себя вести.



У молодого режиссера Р. Махмудова «Шинед О’Коннор» первая полнометражная работа после короткометражки «Коляся» (2016), отмеченной на 37-м Международном студфестивале ВГИК.



Над сценарием работал выпускник мастерской Ю. Арабова М. Тяжев, В. Чеботарева, А. Бартенева и С. Осипьян. Продюсер – Ф. Попов, глава продюсерского центра «ВГИК-Дебют». Именно под его руководством выпущены многие успешные проекты, снятые студентами и выпускниками ВГИКа (фильм А. Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», Б. Акопова «Бык», Г. Коломийцева «Чупакабра», И. Снежкина «Печь».









