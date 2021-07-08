В НАО назвали имена обладателей премии за особые достижения в сфере культуры

Депобразования НАО подвел итог конкурса на премию за достижения в области культуры за 2020 г. Лучшие определены в 5 номинациях: «Библиотечное дело», «Искусство» «Музейное дело, охрана памятников», «Декоративно-прикладное искусство», «Народное творчество».

В конкурсе участвовали коллективы, организации, граждане, внесшие вклад в культурную жизнь округа. Победителей выбирали тайным голосованием.



В категории «Искусство» премию получил А. Ледков, методист отдела декоративно-прикладного творчества в Этнокультурном центре НАО, в «Библиотечном деле» – коллектив отделения Ненецкой центральной библиотеки А. Пичкова в п. Искателей.



В категории «Музейное дело, охрана памятников» победила С. Попова, хранитель фондов МО Ненецкого округа, фольклорный коми ансамбль «Печорянка» из Этнокультурного центра получил премию в «Народном творчестве». В «Декоративно-прикладном искусстве» победила М. Моргось, завотделом декоративно-прикладного творчества из Этнокультурного центра округа.



Премия учреждена в 2010 г. Ее получили 55 человек. Размер премии - 20 тыс. руб.

