С 23 июля вологжане смогут получить электронный билет на «Поезд Победы»

25 июля в Череповец приедет выставка интерактивного музея на колесах. Передвижной музей из 9 вагонов символизирует период 1940-х, связан с железной дорогой.



Первый вагон - мирное время, потом фронт, бронепоезд, вагон для пленных концлагеря, санпоезд, трофейный вагон.



Экспозицию музея дополнил тематический вагон «Брестская крепость». Посетителей по время экскурсии сопровождает голос машиниста-актрисы Е. Гусевой. Прототипом ее героини послужила Е. Чухнюк – машинист, перегонявший составы к линии фронта.



В 2021 г. экспозицию дополнили научными достижениями, прорывными разработками ученых, внесших вклад в Победу, развитие мировой науки.



«Поезд Победы» на Вологодчину приедет второй раз. В феврале он уже работал в Вологде. Тогда выставку увидели более 2 тыс. человек.



В вагонах первая иммерсивная инсталляция в мире, где экспозиция в виде сюжетных композиций, настоящих предметов тех лет, вооружение ВОв, искусно выполненные людские скульптуры. Все это создает иллюзию присутствия среди героев военных сцен.



Интерактивный музей побывал по 2 раза в трех регионах – Крыму, Нижегородской и Ленинградской областях.

