С 23 июля вологжане смогут получить электронный билет на «Поезд Победы»

Вологодская область >> Культура >> 24.07.2021

25 июля в Череповец приедет выставка интерактивного музея на колесах. Передвижной музей из 9 вагонов символизирует период 1940-х, связан с железной дорогой.

Первый вагон - мирное время, потом фронт, бронепоезд, вагон для пленных концлагеря, санпоезд, трофейный вагон.

Экспозицию музея дополнил тематический вагон «Брестская крепость». Посетителей по время экскурсии сопровождает голос машиниста-актрисы Е. Гусевой. Прототипом ее героини послужила Е. Чухнюк – машинист, перегонявший составы к линии фронта.

В 2021 г. экспозицию дополнили научными достижениями, прорывными разработками ученых, внесших вклад в Победу, развитие мировой науки.

«Поезд Победы» на Вологодчину приедет второй раз. В феврале он уже работал в Вологде. Тогда выставку увидели более 2 тыс. человек.

В вагонах первая иммерсивная инсталляция в мире, где экспозиция в виде сюжетных композиций, настоящих предметов тех лет, вооружение ВОв, искусно выполненные людские скульптуры. Все это создает иллюзию присутствия среди героев военных сцен.

Интерактивный музей побывал по 2 раза в трех регионах – Крыму, Нижегородской и Ленинградской областях.





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