В п. Красное началось обустройство библиотеки нового поколения

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 03.08.2021

Ход работ оценили сотрудники Депобра, культуры, спорта НАО с членом Совета Федерации РФ Р. Галушиной, депутатом Н. Кардаковой. Делегация проконтролировала ремонт в Доме культуры.

В прошлом году Красновская библиотека (отделение Ненецкой центральной библиотеки им. А. Пичкова) победила в конкурсе по предоставлению денег из федерального бюджета на модельные библиотеки в рамках мероприятий проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Библиотека будет расположена в здании у школы. Подрядчик начал работ в субботу – демонтировал фасад, провел отделочные работы.

Сдадут объект до 20 сентября - заменят фасад, утеплят крышу, полы, заменят электрику, водопровод, отопление, проведут благоустройство.

Библиотека нового поколения - современный интеллектуальный центр с компьютерным оборудованием, использующимися новейшими информационными технологиями.

Создание в НАО первой модельной библиотеки - импульс для развития библиотечной сети. В будущем регион будет принимать участие в получении федеральных средств, модернизировать другие библиотеки.

Делегация также побывала в Доме культуры, где идет капремонт здания. В ближайшее время сюда привезут весь необходимый материал.





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