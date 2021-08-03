В п. Красное началось обустройство библиотеки нового поколения

Ход работ оценили сотрудники Депобра, культуры, спорта НАО с членом Совета Федерации РФ Р. Галушиной, депутатом Н. Кардаковой. Делегация проконтролировала ремонт в Доме культуры.



В прошлом году Красновская библиотека (отделение Ненецкой центральной библиотеки им. А. Пичкова) победила в конкурсе по предоставлению денег из федерального бюджета на модельные библиотеки в рамках мероприятий проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Библиотека будет расположена в здании у школы. Подрядчик начал работ в субботу – демонтировал фасад, провел отделочные работы.



Сдадут объект до 20 сентября - заменят фасад, утеплят крышу, полы, заменят электрику, водопровод, отопление, проведут благоустройство.



Библиотека нового поколения - современный интеллектуальный центр с компьютерным оборудованием, использующимися новейшими информационными технологиями.



Создание в НАО первой модельной библиотеки - импульс для развития библиотечной сети. В будущем регион будет принимать участие в получении федеральных средств, модернизировать другие библиотеки.



Делегация также побывала в Доме культуры, где идет капремонт здания. В ближайшее время сюда привезут весь необходимый материал.

