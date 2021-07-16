«Amatory», «Слот» и Мара выступят в Териберке

21-22 августа в Териберке пройдет четвертый Арктический фестиваль «Териберка». Он соберет извеных исполнителей, среди которых будут рок-группы «Слот», Amatory, вокалистка Мара. Им уготована участь хедлайнеров фестиваля. Также на мероприятии выступит много групп и исполнителей из Мурманской области, а, возможно, и гости из-за границы.



Фестиваль пройдет на берегу Баренцева моря, а точнее на местном пляже, где установят крытую сцену. Гостей ждут познавательные, развлекательные, спортивные зоны отдыха, блюда арктической кухни, мастер-классы по приготовлению разных блюд.



На площадке «Диалоге» будут говорить о туризме, развитии северных территорий, поскольку Терибергу стараются сделать интересной для туристов, а на площадке «Киномарафон» покажут фильмов из архива териберского кинофестиваля «Северный характер».



Главный организатор «Териберки»- Фонд «Росконгресс» при поддержке «Мурманконгресс».



Помогать участникам и гостям будут специально обученные волонтеры. Они же будут следить за соблюдение чистоты.