В Мурманской области прошел VI международный Арктический фестиваль «Териберка»

Мурманская область >> Культура >> 23.08.2021

Мероприятие на пляже у Баренцева моря только за первый день посетили 3 тыс. человек, которые приехали в Териберку. Было не по-летнему холодно, но весело и интересно.

Гостей ждала ярмарка сувениров, фудкорты, мастер-классы. В проектно-учебной лаборатории «Школа Арктической кухни» были представлены блюда для всех сегментов туринфраструктуры, кулинарные мастер-классы.

Также можно было покататься на катере или полетать на вертолете, заняться каякингом, дайвингом и сапсерфингом, поупражняться в зоне активного отдыха, принять участие в спортивных эстафетах. Площадка «Киномарафон» собрала любителей кино, для которых демонстрировали коллекцию кинофестиваля «Северный характер».

На концертной сцене выступили группа «Нереида», певица Мара и мн. др.

Фестиваль «Териберка» - это уже второе мероприятие в рамках программы Председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
Мурманской области планируют развивать Териберку, делать ее привлекательной для туристов, чтобы принимать до 1 млн туристов в год.





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