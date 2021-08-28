В Добролюбовке покажут документальный фильм о северных конвоях

Фильм представит в Добролюбовке 31 августа Р. Ресаланд, Чрезвычайный Посол Норвегии в Москве.



Фильм снят по мотивам книги «Мурманские конвои» Х. Хенриксена - кавалера Ордена Св. Улава, экс-госчиновника и ныне пенсионера. Руководство когда-то поручило ему построить музей пограничья, и Хенриксен стал изучать военную историю. Интерес у него вызывало все, связанное с Россией.



Документальное повествование о конвойных плаваниях на Севере России в годы Второй мировой войны содержит информацию от очевидцев, материалы, до недавнего времени находившиеся вне поля зрения официальной истории. Фильм рассказывает о масштабах жертв, на которые пришлось идти союзникам, направляя в Россию конвои, дает представление о военных и политических подходах, сформировавших военную расстановку сил.



Картина рассчитана на широкий круг зрителей, интересующихся историей международных отношений и военной историей.



Организаторы показа - фонд «Берегиня», научная библиотека им. Н. Добролюбова, отделение Российского военно-исторического общества, Посольство Норвегии в Москве.

