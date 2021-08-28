В Добролюбовке покажут документальный фильм о северных конвоях

Архангельская область >> Культура >> 28.08.2021

Фильм представит в Добролюбовке 31 августа Р. Ресаланд, Чрезвычайный Посол Норвегии в Москве.

Фильм снят по мотивам книги «Мурманские конвои» Х. Хенриксена - кавалера Ордена Св. Улава, экс-госчиновника и ныне пенсионера. Руководство когда-то поручило ему построить музей пограничья, и Хенриксен стал изучать военную историю. Интерес у него вызывало все, связанное с Россией.

Документальное повествование о конвойных плаваниях на Севере России в годы Второй мировой войны содержит информацию от очевидцев, материалы, до недавнего времени находившиеся вне поля зрения официальной истории. Фильм рассказывает о масштабах жертв, на которые пришлось идти союзникам, направляя в Россию конвои, дает представление о военных и политических подходах, сформировавших военную расстановку сил.

Картина рассчитана на широкий круг зрителей, интересующихся историей международных отношений и военной историей.

Организаторы показа - фонд «Берегиня», научная библиотека им. Н. Добролюбова, отделение Российского военно-исторического общества, Посольство Норвегии в Москве.





Рекомендуем по теме:

Организаторы ХI международного кинофестиваля "Северный Характер" не могут найти победителя

Норвежцы и россияне будут вспоминать историю освобождения Севера с помощью кино

Показ фильма о путешественнике С. Дежневе "Великий Северный Путь" состоится в Петрозаводске

На кинофестивале "Северный характер" норвежский NRK покажет фильм 1986 г. о Мурманске

В Карелии начинаются съемки детского художественного фильма «Там, где мечтают медведи»

В Поморской филармонии завтра пройдет показ фильма "Читаем блокадную книгу"


«Segezha Group» запускает проект по модернизации Онежского ЛДК

Партия «Новые люди» в соцопросе вошла в тройку лидеров

В Карелии закрыли часть акватории Ладожского озера

Купольный отель открыли на острове на юге Карелии

В Сыктывкаре открыт тренажерный комплекс на "Динамо"

В. Ларин вернулся из Токио в Карелию

Аппарат УЗИ и фиброгастроскоп появились в Сычевской больнице
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета