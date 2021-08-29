В Мурманской области пройдет Всероссийский фестиваль музыкального искусства

15-19 сентября в Мурманске состоится Всероссийский фестиваль музыкального искусства им. Т. Крыловой. Это проект, который будет реализован благодаря гранту от Федерального агентства по делам молодежи, Правительству Мурманской области.



В рамках фестиваля запланирован ряд мероприятий, среди которых Всероссийский конкурс пианистов, концерты, конференция, мастер-классы и лекции.



Тема конференции - "Фортепианное искусство в 21 веке: вопросы исполнительства, педагогики". Она пройдет в день открытия фестиваля 15 сентября в 10:00 на площадке Института развития образования по адресу ул. Инженерная, 2А. Участники смогут лично пообщаться с членами жюри и онлайн.



19 сентября состоится закрытие фестиваля в Большом зале Мурманской областной филармонии. Все победители конкурса примут участие в гала-концерте на сцене Санкт-Петербургской филармонии имени Д Шостаковича в рамках музпрограмм фонда «Классика без границ».

Фестиваль станет значительным событием в культурной и музыкальной жизни столицы Заполярья.