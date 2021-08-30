Кастинг на роли жены и сына Х. Леденцова в фильме о меценате объявлен в Вологде

Документальный кинофильм о вологодском меценате с элементами игровых реконструкций снимается в Вологде, для чего создатели набирают актеров.

На роль жены Х. Леденцова нужна женщина с большими глазами, маленького роста, немного старше 35 лет, и мальчик 10 лет на роль сына. Для фильма требуется 5 мужчин с бородой, усами и без них.



Картину снимает режиссер Д. Чернецов, известный проектом «Поэт Николай Рубцов», фильмом «Дионисий». Продюсер – В. Калашников. Съемки планируется закончить в конце сентября. Их будут проводить в музеях «Мир забытых вещей» и «Дом купца Самарина», в московских и петербургских локациях. Фильм выпустят в декабре, чтобы к следующему юбилейному году он был готов.



На прошлой неделе съемки проходили в духовной семинарии Спасо-Прилуцкого монастыря. Роль мецената исполняет Заслуженный артист РФ В. Чубенко.



В 2022 г. отмечается 180-летние «русского Нобеля». В горадминистрации Вологды готовятпраздничные мероприятия к памятной дате. Помимо фильма, установят памятник Леденцову на ул. Галкинской, 1. Идут работы по благоустройству кладбища, где похоронен меценат.

