Первая северная биеннале работает в Национальной галерее к 100-летию Коми

Республика Коми >> Культура >> 08.09.2021

Открытие первой Северной биеннале «Новое открытие Севера» состоялось в Нацгалерее Коми. Комиссаром выставки выступил П. Боше — президент Нацгалереи Коми. Он считает, что люди заслуживают знать, что собой представляет современное искусство.

Изюминка проекта художественно-исследовательской группы La M?diterran?e – ее сосав из куратора И. Геслер и художников А. Броше, М. Ревилло и Э. Сарин. На открытии они представили «Павильон общества» по материалам Коми.

Э. Сарин в Доме художников превратил мертвые деревья парка «Строитель» в скульптуры. Высокие тотемы он окрасил натуральными материалами — соком граната, кофе, поэтому из импровизированной мастерской пахло как в офисе клерков.

М. Ревилло работал в мастерской Дома художника, где создавал фрески с помощью воска и ухтинской нефти.

А. Броше вдохновлялась зверями и археологическими находками.

Все работы мастеров заключены в деревянный куб «Павильона общества», рассказывающий об истории Коми, ее мифах и богатствах, а также о впечатлениях французов.





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