Представители саами Мурманской области принимают участие в выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021»

Мурманская область >> Культура >> 10.09.2021

XVI Международная выставка «Сокровища Севера. Мастера и художники России» работает в Москве.

В ней принимают участие мастера художественных и традиционных промыслов, художники, профессиональные, самодеятельные артисты и представители муниципальных и региональных органов госвласти с северных регионов России.

Мурманскую область представляют Саамский фольклорный коллектив «Елле» (Ловозеро), община коренного народа саами «Тулома», ТО мастеров декоративно-прикладного творчества «Ловозерский сувенир», а также президент Ассоциации кольских саамов Е. Рочева и глава Центра народов Севера Н. Чупрова.

В рамках выставки пройдет Фестиваль культур коренных народов Севера «Кочевье Севера», фестиваль этнокостюма «Полярный стиль», конкурсы «Лучшая экспозиция выставки», «Лучшее изделие художественных промыслов».

Состоится заседание группы Совета по вопросам развития Арктики, Антарктики, Дальнего Востока при СФ РФ.

Гостей ждут мастер-классы, презентации, круглые столы на тему сувениров, экологичных продуктов, дизайнерской одежды, национальных промыслов.

Выставка работает до 12 сентября на площадке КВЦ «Сокольники». Организаторы мероприятия - «Абориген Экспо Тур» и Ассоциация коренных народов Севера.





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