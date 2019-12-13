Ремонт Национального драмтеатра Коми начнется не раньше 2024 г.

Республика Коми >> Культура >> 13.09.2021

О том, что музыкально-драматический театр Коми начнут ремонтировать после 2024 г., рассказал глава республики В. Уйба.

Общественность интересовалась уже давно ремонтом этого исторического здания, а также Дома профсоюзов.

Уйба рассказал, что в 2020 г. с Министерством культуры РФ обсуждался вопрос о том, какой театр отремонтировать первым. Приняли решение начать с Театра оперы и балета. Но переговоры с Минкультом РФ не закончены и ведутся в отношении ремонта Национального музыкально-драматического театра.

Республика подготовит проектную документацию, но заявиться в федеральную программу "Культура" можно только в 2024 г. Вот так долго работает эта схема. За это время можно было полностью отремонтировать театр на средства республиканкой казны, но денег лишних нет.

Со зданием театра не все так просто. У него непростая история, а проект индивидуальный, поэтому скопировать его из типовых зданий невозможно. Стоимость проекта обойдется в 400 млн руб., поэтому в 2023 г. нужно сделать все, чтобы не составить документы, пройти госэкспертизу и войти в программу, получив финансирование.





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