В Национальном музее Карелии состоится уникальная выставка

Сегодня в Национальном музее Карелии в Петрозаводске состоится пресс-показ экспонатов из коллекции, приуроченной к 150-летию старейшего музея на Северо-Западе России.



Будут показаны предметы из губернского музея, сохранившиеся с первых лет советской власти и пережившие оккупацию и эвакуацию 1941–1944 гг. Среди предметов шелковый бумажник от губернатора Г. Григорьева, переданный им в отдел старообрядчества; суконный красный сарафан, который носили крестьянки Каргопольского уезда в 17 в; пряничная доска конца 17 в, которой пользовались староверы; модель бороны рамочной для очистки вспаханной земли от сорняков 19 в. Все предметы неплохо сохранились, несмотря на не самые прочные материалы, из которых они сделаны. Часть предметов приведена в порядок реставраторами.



К юбилею музея приурочена выставка «Первые предметы». Ее экспонаты представлены на временной выставке, а также в постоянной экспозиции музея. Они отмечены спецэтикетками, чтобы их можно было отличить от других музейных экспонатов.