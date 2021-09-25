В Архангельске наградили призеров ХХ Дельфийских игр

Архангельская область >> Культура >> 25.09.2021

Поморье на молодежных играх представили 23 участника из Котласа, Архангельска, Коноши, Северодвинска, Пинежского района, завоевав 7 медалей и 3 спецдиплома.

Замгубернатора Архангельской области С. Пивков отметил, что Дельфийские игры – самый крупный конкурс молодых талантов в России. Региональные представители участвуют в них с 1999 г. и всегда привозят награды.

2021 г. не стал исключением, а каждый второй участник приехал домой с наградой.

Пивков вручил письма благодарности губернатора лауреату 2-й степени в номинации «Художественное чтение» Д. Литовченко, обладателям бронзы А. Акопян, А. Тихомирову, С. Скороходов, В. Бондаренко и М. Тормосовой. Вручены награды обладателям спецдипломов – Р. Шакирову, И. Кузнецову, В. Андреечевой, Г. Киселеву и Т. Туманской.

Отмечена работа главы делегации Архангельской области Г. Броваровой, чьими усилиями за 11 лет Поморье в рейтинге команд с 56 места поднялось на пятое.

В этот раз участники от региона были представлены в художественном направлении (эстрадное пение, изо, художественное чтение и инструментальное направление), защите персональных данных, тележурналистике, визуализации и презентации научного исследования.





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