В Архангельске наградили призеров ХХ Дельфийских игр

Поморье на молодежных играх представили 23 участника из Котласа, Архангельска, Коноши, Северодвинска, Пинежского района, завоевав 7 медалей и 3 спецдиплома.



Замгубернатора Архангельской области С. Пивков отметил, что Дельфийские игры – самый крупный конкурс молодых талантов в России. Региональные представители участвуют в них с 1999 г. и всегда привозят награды.



2021 г. не стал исключением, а каждый второй участник приехал домой с наградой.



Пивков вручил письма благодарности губернатора лауреату 2-й степени в номинации «Художественное чтение» Д. Литовченко, обладателям бронзы А. Акопян, А. Тихомирову, С. Скороходов, В. Бондаренко и М. Тормосовой. Вручены награды обладателям спецдипломов – Р. Шакирову, И. Кузнецову, В. Андреечевой, Г. Киселеву и Т. Туманской.



Отмечена работа главы делегации Архангельской области Г. Броваровой, чьими усилиями за 11 лет Поморье в рейтинге команд с 56 места поднялось на пятое.



В этот раз участники от региона были представлены в художественном направлении (эстрадное пение, изо, художественное чтение и инструментальное направление), защите персональных данных, тележурналистике, визуализации и презентации научного исследования.

