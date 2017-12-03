Программу «Поверьте мне: я чист душою» на «Рубцовской осени» представил оркестр «Перезвоны»
Литературно-музыкальная композиция, представленная в Вологодском драмтеатре оркестром русских народных инструментов «Перезвоны», стала ключевым событием сентября на 85-летии рождения Н. Рубцова в рамках фестиваля музыки и поэзии «Рубцовская осень».
Оркестр готовил программу к юбилейному рубцовскому году, а премьера прошла 3 января, в день рождения поэта, в колледже искусств. Потом композиция «Поверьте мне: я чист душою» открыла третий сезон губернаторского проекта «Культурный экспресс» в Тотемском районе, на родине поэта. В июне программу представляли в Вологодском кремле на праздновании 874-летия города.
Рубцовская программа раскрывает природу творческого наследия через письма и отзывы современников поэта. Образ лирического героя воплощен артистом Камерного драматического театра М. Слепченковым. Песни прозвучали в исполнении М. Щербицкого, солиста оркестра Росгвардии и лауреата международных фестивалей, и солистки оркестра «Перезвоны» М. Зайцевой.
«Рубцовская осень» завершилась вчера концертами и спектаклями, посвященными 85-летию поэта.
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