В Череповце Пивзавод стал культурным центром

Вологодская область >> Культура >> 03.10.2021

В Череповце обустроили заброшенное здание пивзавода под новое общественное пространство. Было сохранено историческое содержание и добавлено много нового. В культурном центре на ул. Гоголя работает концертный зал, фотовыставка.

"Пивзавод" имеет большую площадку на открытом воздухе для проведения творческих мероприятий, музыкальных фестивалей. Это территория для музыки и театра. Зимой здесь зальют каток и нарядят елку.

За 2 года в "Пивзаводе" откроют 8 локаций, в том числе выставочных залов, мест для творческих встреч. Здесь будет где перекусить, пообщаться, развлечься. Помещения приспособлены для колясочников: двери без порогов, имеются спецтуалет.

В рамках ремонта подлатали крышу, подключить воду и отопление, электричество, вывезти мусора. Полностью сохранили фасады и стены, отделку некоторых помещений. Здесь появились индустриальные трубы, декор из металла, который необычно выглядит в подсветке.

О. Андреева, глава Агентства городского развития, считает, что сейчас бизнес создает места с большим содержанием. Благодаря подобным проектам заброшенные зоны преобразовываются.





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