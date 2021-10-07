С. Данилова станет хедлайнером литературного фестиваля «Капитан Грэй» в Мурманске

8-10 октября в столице Заполярья пройдет XI Открытый межрегиональный форум-фестиваль поэтической песни, литературы малых форм.

На «Капитан Грэй» хедлайнером пригласили Стефанию Данилову – автора книг, лауреата поэтической премии «Послушайте!» и организатора фестиваля «Всемирный день поэзии». Ее стихи можно услышать в 19:00 9 октября в подиум-холле научной библиотеки.



Посетить выступление Даниловой «Лучшее за Х лет» можно по записи.



10 октября в Териберке пройдет пленэр поэзии. Известные молодые поэты страны прочитают лучшие стихотворения. Видеозапись будет в соцсетях, на литературных сайтах. Акция может в будущем стать частью всероссийского проекта. Поэты в разных регионах смогут делать записи в знаковых местах малой родины.



Пэленэр станет финальной частью фестиваля. Это крупнейшее литературное событие на Северо-Западе, где проходит профобучение начинающих поэтов, авторов-исполнителей, прозаиков.



Экспертами будут писатели, критики: А. Витаков (Москва), Н. Ягодинцева (Челябинск), Д. Ермаков (Вологда), А. Тимофеев (Москва), писатели Мурманской области.

В 2021 г. фестиваль вдвое побил рекорды по количеству заявок и собрал 65 участников.