Театр драмы Савина отметил 90-летие

Концерт в честь 90-летия Академического театра драмы им. В. Савина открыл директор М. Матвеев. Он отметил, что театр с его культурой, людьми, историей - неотъемлемая часть истории Коми. Создание театра связано с именем В. Савина, чья инициатива, энергия и талант позволили убедить руководство региона сделать профессиональный театр. В 1930 г. вышло постановление о появлении первого профессионального театра в Коми.



Сначала это был передвижной театр, а первый творческий коллектив отучился в Ленинграде.



В основу репертуара была положена Русская психологическая школа.



70-е стали золотыми для театра, но основателя В. Савина надолго забыли, он ушел из театральной жизни. Только в 1978 г. театр получил его имя, стал академическим.



Тяжелые годы перестройки театр работал, продолжая свои традиции, а с начала 2000-х началась его новейшая история, связанная со строительством нового здания и выпускниками Петербургской театральной академии.

Сегодня театр любим зрителями, его посещают, ждут новых премьер.