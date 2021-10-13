Двойная премьера документального фильма "Город и годы" состоялась в Мурманске

Мурманская область >> Культура >> 13.10.2021

Вчера в кинотеатре «Мурманск» прошла двойная премьера фильма "Город и годы". Кинокартина показана в честь 105-летия города и рассказывает о периодах жизни столицы Заполярья, проектах, людях.

Мурманск основан в лихолетье перемен, потому что чего не коснись, попадаешь в петлю времени. Городу дали одно имя, а называли другим. Хотели построить один храм, заложили - другой.

Документальный фильм рассказывает о том, как в больших и малых проектах Мурманск рос и менялся, занимал свое место в истории.
10 лет назад был выпущен фильм к 95-летию города, в котором отразили основные вехи, а в новой ленте использовали другой материал от старожил, потомков умерших мурманчан. «Рек.А» добывала материалы самостоятельно, выкупала и реставрировала пленку из семейных архивов, коллекций кинолюбителей.

В фильме «Город и годы» есть фрагменты 30 интервью, некоторые из которых ждали выхода с 2008 г.

Фильм снят силами администрации Мурманска, Совета депутатов, партнеров. Его можно было увидеть на ютуб-канале студии «Рек.А».





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