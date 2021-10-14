К программе «Пушкинская карта» в НАО присоединились Ненецкий краеведческий музей и ДК «Арктика»

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 14.10.2021

14-22-летние жители округа могут покупать билеты на музейные мероприятия, концерты на деньги, направленные государством на баланс «Пушкинской карты». Программа стартовала 1 сентября по всей России.

Картой можно пользоваться сейчас. В ДК «Арктика» состоится концерт, посвященный В. Цою. Билеты можно купить онлайн, в кассах ДК. В краеведческом музее некоторые экскурсии и мероприятия можно оплатить «Пушкинской картой».

По карте можно взять билеты на 15 мероприятий - экскурсии об экопроблемах, геологических открытия, жизни нененецкого народа. Скоро в программу войдет музей-заповедник «Пустозерск».

Так как «Пушкинская карта» к региону не привязана, ею можно воспользоваться в любом городе РФ.

Получить карту можно через портал «Госуслуги. Культура». На ней будет 3 тыс. руб. на культурные мероприятия в 2021 г. В 2022 г. сумма увеличится до 5 тыс. руб.
Карта делает более доступными культурные мероприятия, дает возможность молодежи развиваться, культурно отдыхать, открывать для себя новые горизонты.





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