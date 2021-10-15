4 района Вологодской области получат автоклубы

Вологодская область >> Культура >> 15.10.2021

Конкурс на субсидии на приобретение спецавтотранспорта для учреждений культуры провел Департамент культуры и туризма ВО в рамках реализации облпроекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Среди победителей оказались Вашкинский, Тотемский, Вожегодский, Чагодощенский районы. Жители малонаселенных сел, где нет ДК и клубов, могут приобщиться к искусству, не выезжая в соседние города и села. На покупку автоклубов из областного и федерального бюджетов выделено 23842000 руб., софинансирование из муниципальной казны - 238 тыс. руб.

Автоклуб – прицеп-трансформер или машина, которая превращается в сцену. Техоснащение автоклуба: звуковая, осветительная аппаратура, экран, кинопроектор, автономный генератор. Оно позволяет провести творческую встречу, концерт, театрализованную программу, показать фильм на открытом воздухе в любое время года. Автоклубы оснащены мультимедийным оборудованием, спутниковой антенной.

Первые автоклубы в декабре прошлого года получили 7 районов: Харовский, Никольский, Сокольский, Кирилловский, Шекснинский, Верховажский, Кичменгско-Городецкий. Реализация программы продолжится: 4 передвижных культурных центра приобретут в 2023 г., 7 – в 2024 г.





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