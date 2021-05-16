Ю. Башмет откроет в Мурманске образовательный центр

В филармонии прошел концерт ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Ю. Башмета. Концерт открыл фестиваль «Мелодии Арктики», который проводится с 2013 г.



В этом году программа состояла из камерных произведений Шнитке, Шуберта и Бетховена. Перед началом Башмет встретился с замгубернатора Е. Дягилевой и выдвинул инициативу открыть на базе филармонии центр для одаренных детей, которых бы обучали именитые педагоги из Санкт-Петербурга и Москвы.



Сам Башемет будет участвовать в процессе во время гастролей, а значит, приезды музыканта будут регулярными. Напомним, что открыть центр планировали 2 года назад, но пандемия планам помешала.



Проект уже работает в других городах - Озерске, Снежинске. Кто-то играет в оркестре, кто-то в «Солистах Москвы. Из образовательных центров выходят опытные музыканты, встречаются с дирижерами, солистами, смотрят страну, другие государства, потому что большинство из них раньше далее своего города не выезжали. Теперь они видят Ла Скалу, фонтан Жиневе, бывают в Китае, Корее.