Б. Эйфман представит в Петрозаводске балет по роману Достоевского

Республика Карелия >> Культура >> 30.10.2021

Театр Б. Эйфмана покажет балет «По ту сторону греха».

Эйфмана называют философом и балетмейстером-психоаналитиком. Он единственный балетмейстер, умеющий осмысливать, пластически интерпретировать литературные произведения. География гастролей его театра обширна. Он стремится открыть неизвестные грани в известных произведениях с помощью балетного искусства. В его труппе актеры отличаются безупречным мастерством, самоотдачей, сценическим интеллектом. Замыслы Б. Эйфмана реализуют лауреаты международных конкурсов, театральных премий «Золотая Маска», «Золотой софит». Выступления танцовщиков - событие в любой точке мира.

В столице Карелии состоятся 2 показа спектакля «По ту сторону греха» Достоевского. Эйфман создал интеллектуально балетную психодраму с музыкой Мусоргского, Рахманинова, Вагнера.

Отказавшись от ряда сюжетных линий, он погружает зрителей в противоречивый мир героев. Искусство балета предстает необычайно психологичным, пластическим эквивалентом литературного произведения. Показ приурочен к 200-летию Достоевского.

«По ту сторону греха» покажут в Музыкальном театре Карелии 1 и 2 ноября. Для зрителей до 22 лет при покупке билета 50% скидка.





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