В столице Поморья проходит выставка «Архангельск. Прогулки по старому городу»

Выставочный проект дает возможность представить художественный образ города, воплощенный в графике, живописи, фотографии, объединяет несколько выставочных площадок в усадьбе Е. Плотниковой.



Здесь можно увидеть, как уже открытые экспозиции («Четыре времени года» с живописью местных мастеров 30-70-х гг. прошлого века, «Тихое обаяние улиц» П. Пастушенко») и новые («Зимний Архангельск» и «Ветер. Яхты. Паруса»), отражающие стороны жизни столицы Поморья в прошлом.



Выставки сохраняют историческую память о старом Архангельске. Это своеобразные выдержки из глав альбома «Архангельск. Прогулки по старому городу», готовящегося к изданию в следующем году музейным объединением «Художественная культура Русского Севера».



Главная тема альбома - образ Архангельска 20 века, созданный соединением изобразительного и архивного материалов, литературы, воспоминаний жителей. В основу легло творческое наследие местных художников, запечатлевших будни, праздники, архитектуру, культуру и историю города. Посетители узнают о городе, который раньше был другим.

