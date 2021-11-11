Arctic open-2021: сценаристам предлагают представить на конкурс творческие работы

8–9 декабря в рамках V Международного кинофестиваля Арктики Arctic open пройдет третий Арктический питчинг проектов научно-популярных и документальных фильмов. Он представляет собой защиту сценариев, презентацию будущих фильмов. Продюсеры могут увидеть перспективные киноработы, режиссеры – получить финансовую, техническую, организационную поддержку для съемок от партнеров.



Задачи питчинга - создание условий для воплощения кинопроектов об изучении Арктической зоны, развитии кинематографа в регионе, поддержки документального, научно-популярного кино.



На питчинг приглашают режиссеров, сценаристов, продюсеров без возрастных, профессиональных ограничений. Допускается подача 2-х заявок от участника.



Впервые пройдет питчинг с работами начинающих кинематографистов и профессионалов. Все имеют шанс получить финансирование, а в Архангельске организуют несколько съемок. На рассмотрение принимаются работы «Документальное кино» об изучении Арктики, истории, научных исследованиях, жителях Арктической зоны.



Нужно зарегистрироваться, заполнить анкету, приложив режиссерскую экспликацию документального проекта (до 3-х страниц). Заявку до 25 ноября нужно подать на питчинг.

