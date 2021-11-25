Картинная галерея готовит к показу юбилейную выставку работ Ю. Воронова

Вологодская область >> Культура >> 25.11.2021

50 работ графики и живописи заслуженного художника РФ Ю. Воронова представят в «Доме Корбакова» в рамках выставочного проекта «Псевдоморфозы».

Он посвящен 65-летию члена-корреспондента академии художеств, работающего в технике темперной, масляной, акриловой живописи в жанрах портрета, сюжетно-тематической картины, пейзажа, занимающегося гравюрой и рисунком в книжной и станковой графике.
В Вологодской картинной галерее выставка откроется 3 декабря.

Уроженец Вологды Ю. Воронов получил образование в Ярославском худучилище, Московском художественном институте им. В. Сурикова. Он лауреат премии Вологодского комсомола им. А. Яшина, Госпремии ВО по изобразительному искусству. В 2003 г. ему присвоено звание «Заслуженный художник РФ». Воронов постоянный участник выставок всероссийского, международного уровней. Его работы выставляли в галереях, музеях России, Норвегии, Канады, Германии и Голландии.

Юбилейная выставка «Псевдоморфозы» представит работы разных периодов творчества автора. Экспозиция будет открыта в «Доме Корбакова» до 23 января.





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