Юные художники региона представили свои работы в Мурманске
Культурно-выставочный центр Русского музея открыл выставку картин молодых художников Мурманской области.
В экспозиции 45 работ студентов Мурманского колледжа искусств, учеников 7 школ искусств, художественных школ Североморска, Мурманска, Полярного и Снежногорска, Мончегорска, Кольского района.
Выставку организовали в рамках арт-акции для пожилых людей «Волшебная сила искусства», которую инициировало Министерство культуры региона. Эта акция была благотворительной.
Много ребят откликнулось на предложение. Они писали картины для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, чтобы подарить душевное тепло, искренние эмоции.
Открыли выставку к Международному дню инвалидов, который отмечается с 1992 г. 3 декабря. Выставку уже успели посетить педагоги, авторы картин, представители соцучреждений Кольского Заполярья.
Картины юных художников можно увидеть до 12 декабря в Культурно-выставочном центре Русского музея на ул. С. Перовской, 3, на втором этаже. вход свободный.
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