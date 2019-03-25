Юные художники региона представили свои работы в Мурманске

Культурно-выставочный центр Русского музея открыл выставку картин молодых художников Мурманской области.



В экспозиции 45 работ студентов Мурманского колледжа искусств, учеников 7 школ искусств, художественных школ Североморска, Мурманска, Полярного и Снежногорска, Мончегорска, Кольского района.



Выставку организовали в рамках арт-акции для пожилых людей «Волшебная сила искусства», которую инициировало Министерство культуры региона. Эта акция была благотворительной.



Много ребят откликнулось на предложение. Они писали картины для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, чтобы подарить душевное тепло, искренние эмоции.



Открыли выставку к Международному дню инвалидов, который отмечается с 1992 г. 3 декабря. Выставку уже успели посетить педагоги, авторы картин, представители соцучреждений Кольского Заполярья.



Картины юных художников можно увидеть до 12 декабря в Культурно-выставочном центре Русского музея на ул. С. Перовской, 3, на втором этаже. вход свободный.