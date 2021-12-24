Детская библиотека имени Е. Коковина стала первой модельной в Архангельске

Детскую библиотеку № 1 им. Е. Коковина поздравили с победой в конкурсе в рамках нацпроекта «Культура». Это проект создания модельной библиотеки, который был успешно реализован, а накануне прошло торжественное открытие учреждения.



Из федеральной казны на реконструкцию выделили 5 млн руб., из городской — 15 млн. После капремонта здесь появилось современное звуковое, компьютерное, интерактивное, мультимедийное, робототехническое оборудование, стильная мебель, обновился книжный фонд. Теперь это многофункциональный культурный центр, зоны различных направлений.



Благодаря оборудованию, библиотека может принимать участие в культурных событиях региона. Появилось сценическое пространство.

Островное зонирование ориентировано на активности читателей: «Читай-остров», «ЭКО-остров», «Арт-остров», «Арктический остров» и «Остров знаний». Особое место отведено «Музейному острову» — выставочному пространству «Детство в Соломбале», в честь автора одноименной книги Е. Коковина.



Экспонатом стал дар библиотеке прижизненного портрета Е. Коковина, написанный С. Григорьевым в 1949 г.



За 2021 г. модельных библиотек в регионе появилось 7.