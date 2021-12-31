Выставка на набережной Северной Двины приглашает в фотопутешествие по Архангельской области

В Архангельске на набережной у Вечного огня открыта выставка «Открытый Север», где до 15 января можно увидеть красивые кадры, виртуально путешествовать по живописным местам региона.



Выставка оборудована при поддержке отделения Российского военно-исторического общества. Она стала итогом 7-го фотоконкурса «Открытый Север», ежегодно проводящегося туристско-информационным центром Архангельской области.



На конкурс поступило около 1450 работ, а лучшие фотографии в 4-х номинациях выбрало жюри. Оно выразило благодарность каждому фотографу за любовь к родной земле.



Глава туристско-информационного центра региона С. Корницкая отметила, что несмотря на то, что приходится делать выбор, каждая фотография является бесспорным победителем.



На выставке представлены работы 12 победителей, кадры, отмеченные и экспертами, и областным туристско-информационным центром.

«Открытый Север» - фотоконкурс, проводящийся при поддержке Минкульта Архангельской области.