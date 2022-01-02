В новогодние праздники учреждения культуры Мурманской области подготовили программы

Учреждения культуры региона готовят насыщенную программу. В драмтеатре дают "Новогоднюю сказку из ларца", "Сочельник в Манхэттене", "2 дамочки в сторону севера".



На свежем воздухе дети могут попрыгать рядом с детско-юношеской библиотеки. До 11 января проводятся квесты в Сказочном городке. 4-5 января состоится игра-квест.



Также в библиотеке проводится конкурс детской рукописной книги. Работы можно предлагать в 6 номинациях на темы истории, литературы, экологии, культуры, коренных малочисленных народов Севера.



Худмузей порадует новыми выставками. В КВЦ центре музея откроется экспозиция "Художественные промыслы России".



5, 6, 9 января в отделе народного искусства пройдут программы "Образ Снегурочки в изобразительном искусстве".



Краеведческий музей подготовил "Новогодний кавардак". Планируются мастер-классы, занятия, экскурсии "Мурманск - ворота в Арктику".

В "Кировке" представят музкомедию "Летучая мышь" с участием артистов московских театров. Театр кукол покажет премьеру "Аленький цветочек", "Подарок для мышки".



Филармония подготовила сказку "Малыш и Карлсон", интерактивы "В гостях у сказочника", "Новогодняя погремушка". Выступят квартет Арт-Синема, хор филармонии, пройдет концерт "Музыка севера", Jazz Do It.

