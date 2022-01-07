В библиотеках Архангельска назвали самых популярных авторов

Архангельская область >> Культура >> 07.01.2022

В 2021 г. читателям выдали больше 1 млн изданий. Северяне предпочитают романы, семейные саги, детективы, мемуары.

Самая востребованная книга — «Бегущий за ветром» Х. Хоссейни. Судьба людей в Афганистане — тема редкая в современной литературе, а хороший перевод и изложение захватывает с первых страниц. Затрагиваются темы дружбы, любви, совести, предательства, искупления.
В топе популярных писателей для взрослых Ю. Несбё, М. Степнова, Г. Яхина, Ф. Бакман, Н. Нестерова.

Среди младших школьников пользуются популярностью Х. Вебб и Д. Медоус. Подростки любят фантастические романы Н. Щербы из серии «Часодеи». Детям также нравятся Т. Крюкова, А. Жвалевский и Е. Пастернак. Популярные жанры — детективы, рассказы о школе, фэнтези и сказки.
В Поморье самым читающим стал Архангельск, где планируют открыть «независимый магазин» под крылом правительства. Если люди предпочитают брать книги в библиотеке, то библиотека им. Добролюбова переехала на новое место по причине ремонта.





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