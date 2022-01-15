Один из главных памятников Петрозаводска отреставрируют

Республика Карелия >> Культура >> 15.01.2022

Памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу отреставрируют. Мэрия уже объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Памятник находится на перекрестке ул. Куйбышева с пр. Карла Маркса. Цена контракта — 522,5 тыс. руб. Тендер состоится 17 января.

Памятник Марксу и Энгельсу был открыт в Петрозаводске 10 мая 1960 г. Это памятник федерального значения, авторами которого стали скульпторы Э. Фридман, Е. Белостоцкий, П. Осипенко. Он выполнен из бронзы, но и она подвергается разрушению.

По условиям конкурса, монумент надо отремонтировать до конца сентября - укрепить под ним площадку, засыпав песком и залив бетоном, сделать гидроизоляцию. Подрядчику придется демонтировать тяжелую скульптуру, кварцитовую облицовку постамента, несущие конструкции, фундамент и железобетона и основание из кирпича.

Когда в последний раз памятник ремонтировали, не известно, и ремонтировали ли вообще. Возможно, его приводили в порядке с наружи, обновляли постамент, но не сам памятник.





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