Один из главных памятников Петрозаводска отреставрируют

Памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу отреставрируют. Мэрия уже объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Памятник находится на перекрестке ул. Куйбышева с пр. Карла Маркса. Цена контракта — 522,5 тыс. руб. Тендер состоится 17 января.



Памятник Марксу и Энгельсу был открыт в Петрозаводске 10 мая 1960 г. Это памятник федерального значения, авторами которого стали скульпторы Э. Фридман, Е. Белостоцкий, П. Осипенко. Он выполнен из бронзы, но и она подвергается разрушению.



По условиям конкурса, монумент надо отремонтировать до конца сентября - укрепить под ним площадку, засыпав песком и залив бетоном, сделать гидроизоляцию. Подрядчику придется демонтировать тяжелую скульптуру, кварцитовую облицовку постамента, несущие конструкции, фундамент и железобетона и основание из кирпича.



Когда в последний раз памятник ремонтировали, не известно, и ремонтировали ли вообще. Возможно, его приводили в порядке с наружи, обновляли постамент, но не сам памятник.