6 модельных библиотек откроют в Коми

В рамках нацпроекта «Культура» в республике в этом году откроют 6 модельных библиотек, что позволит сделать их посещение более комфортным и удобным для читателей, которые хотят почитать в самой библиотеке, а не только брать книги домой.



Модернизация коснется учреждения Удорского, Сысольского, Княжпогостского и Корткеросского районов, Сыктывкара и Сосногорска. На обновление 3-х библиотек из федеральной казны выделено 20 млн руб. 3 библиотеки модернизируют из республиканской, местной казны, объем финансирования - 22 млн руб.



У каждой библиотеки будет уникальное оформление, интерактивное оборудование, фонд пополнится новыми книгами, сотрудники пройдут курсы повышения квалификации.



Напомним, что в Коми функционируют 36 модельных библиотек.



В текущем году обновление ждет Большелугский филиал "Корткеросской ЦБС", Центральная межпоселенческая библиотека им. Куратова, библиотека-филиал № 5 "Сыктывкарской ЦБС" в Краснозатонском, Центральная детская библиотека в Княжпогостском районе, сосногорская детская библиотека и Ёртомская библиотека-филиал №9 в Удорском районе.

