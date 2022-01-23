Турист пожаловался в прокуратуру на выставку в Национальном музее Карелии

республика карелия >> Культура >> 23.01.2022

В экспозиции о Карельском восстании столетней давности гость Петрозаводска увидел оскорбление памяти и угрозу России. Он обвинил организаторов выставки «IZ?ND?. Карельское восстание 1921-1922 гг.», в сочувствии к людям, которые хотели отделить территорию от РСФСР и действовали бандитскими методами. Он считает, что авторы разместили фрагменты графического романа, а там в оскорбительной форме представили глав СССР.

Турист попросил провести проверку, выявить факты, привлечь к ответственности организаторов, в том числе министерство культуры Карелии, Национальный музей М. Гольденберга. Если прокуратура будет бездействовать, он собрался обжаловать ответ и довести его до Генерального прокурора РФ.

Выставка утверждена как госзадание, утверждена ее концепция и тематико-экспозиционный план. Музей — это не частная лавочка, поэтому случайные выставки не проходят.








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