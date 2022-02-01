Фестиваль молодых исполнителей классической музыки собрал в Архангельске 50 музыкантов

Архангельская область >> Культура >> 01.02.2022

Фестиваль Forever Young Classic в Архангельске собрал 50 музыкантов из Австрии, Дании, 4-х регионов РФ. Мероприятие открылось выступлением лауреатов международных конкурсов Е. Брахман, Н. Гринес, Архангельского филармонического камерного оркестра.

На открытии были исполнены произведения Бетховена, Синдинга, Сука и Баццини, концерт для скрипки, фортепиано, камерного оркестра Ф. Мендельсона.

В фестивале принимают участие молодые исполнители классической музыки. Камерный оркестр выступит с юными финалистами конкурса Academia Forever Young Classic 13 февраля, а 20-го – со скрипачкой, лауреатом международных конкурсов А. Пентиной.

Пройдут концерты А. Патрушина (орган), И. Лиховидова (скрипка), Black & White. На вечере вокалистов "Мечтая и любя" выступят В. Белякова (меццо-сопрано), Д. Горшков (баритон), пианисты И. Хайретдинова и Т. Селиванов. А. Абдурашитова из Санкт-Петербурга объединит в своей программе орган с клавесином. Проект Дома музыки "Музыкальная сборная России" презентует виолончелист М. Акчурин и пианист А. Кашпурин.

Также выступит Shephed trio, Т. Кристиансен. Проект "Артист & Актер" презентует "Гоголь-сюиту". Classy Jazz исполнит программу "Сокровища кельтов". Фестиваль закончится 27 февраля.





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