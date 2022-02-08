При поддержке Правительства РФ в Архангельской области будет реализовано 5 проектов в сфере культуры

Архангельская область >> Культура >> 08.02.2022


Итог взаимодействия с федерацией в 2021 г. в сфере образования и культуры подвели на совещании губернатора Архангельской области А. Цыбульский.

Федеральное финансирование для реализации 5 масштабных проектов культуры за 2 года было привлечено, это дало результаты. На эти деньги реконструировали Новодвинский культурный центр, сделали капремонт здания «Детского мира» на Троицком пр. Архангельска, приспособив его под музыкальную школу для детей № 1, сделали капремонт научной библиотеки им. Добролюбова, противоаварийные работы на Новодвинской крепости, построили Дома культуры в д. Ватамановская Каргопольского округа.

Федеральные деньги привлечены для реализации мелких задач, значимых для муниципалитетов. В 2022 г. сделают ремонт 14 ДК, 5 библиотек, 6 музеев.

В образовании усилия сосредоточены на привлечении денег на строительство объектов образования, капремонт школ. Речь идет о строительстве школы в п. Оксовский.

Минобразования работает с муниципалитетами по контрактации, готовят заявку на дополнительный конкурс объектов на 2023 г.





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